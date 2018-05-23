Борец с долговым рабством погряз в долгах и был убит

В Санкт-Петербурге нашли тело гендиректора фирмы по решению проблем с долгами Игоря Родионова. Предположительно, его убили, пишет «Фонтанка».

Полицейские выкопали из земли труп 48-летнего мужчины со следами насильственной смерти возле одного из зданий в поселке Лисий Нос — это в 20 минутах езды от его дома. Причина его смерти устанавливается.

Журналисты издания предположили, что Родионов погиб из-за долгов — якобы петербуржец занимался не только мастер-классами как юрист с многолетним стажем, но и предоставлял услуги на рынке обналичивания, для чего взял в долг крупную сумму, которую потом не смог отдать.

Родионова искали больше суток, он исчез вечером 21 мая по пути домой — около 23:45 его телефонный разговор с женой неожиданно прервался. На следующий день женщина обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело о похищении человека (пункты «а», «б» части 2 статьи 126 УК).

По предварительным данным, Родионова силой увезли на черном внедорожнике несколько мужчин в спортивных куртках. «Вечером 21 мая трое неустановленных лиц у одного из домов по улице Савушкина, применяя насилие в отношении местного жителя, посадили его в автомобиль Nissan X-Trail и увезли в неизвестном направлении», — сообщала пресс-служба Следственного комитета Петербурга.

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