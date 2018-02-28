В России придумали хитрый способ наказать должников по алиментам

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими: дети таких неплательщиков смогут получать пенсию по утрате кормильца, а сами должники будут лишаться прописки, передает РИА Новости.

Соответствующие поправки внесены в Гражданский процессуальный кодекс и в закон «Об исполнительном производстве».

Согласно документу, судебные приставы должны будут информировать взыскателей долгов по алиментам о безрезультатном поиске должников, а также разъяснять взыскателям право на обращение в суд. Это будет возможно в случае, если розыск оказался безрезультатным и в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике место его нахождения не установят.

Признание лица судом безвестно отсутствующим позволит его детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца. Имущество такого лица может быть передано в доверительное управление, а сам неплательщик — снят с регистрации в жилом помещении собственником помещения. Кроме того, брак с таким мужчиной может быть расторгнут в упрощенном порядке.

В конце прошлого года стало известно, что долги россиян по уплате алиментов по содержанию несовершеннолетних детей превысили 100 миллиардов рублей.

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