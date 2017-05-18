Минюст уточнил условия изъятия единственного жилья у должников

В министерстве юстиции России уточнили параметры законопроекта, согласно которому приставы смогут изымать у должников единственное жилье. Об этом в четверг, 18 мая, РИА Новости заявил замдиректора департамента экономического законодательства ведомства Денис Новак.

«Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», — пояснил он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.