Оптовый заказчик убийств оказался экстремистом

Заказчик убийства четверых свидетелей по уголовному делу оказался главой тольяттинского филиала «Общины Коренного Русского Народа» (ОКРН), сообщает «Медиазона».

По данным издания, Виктор Пермяков был осужден на два года и один месяц лишения свободы условно за «преступления экстремистского характера» 20 декабря 2017 года.

По версии следствия, после приговора он решил убить четверых свидетелей по своему делу. Совершить преступления Пермяков предложил сотруднику Центра «Э» под прикрытием 9 сентября на парковке возле кафе в Тольятти.

17 сентября «исполнитель» отчитался об убийстве одной из заказанных жертв, тогда член ОКРН передал ему в качестве вознаграждение четыре тысячи рублей и сведения, необходимые для совершения убийства других мужчин.

О задержании предполагаемого заказчика убийств Следственный комитет сообщил 18 сентября и опубликовал оперативное видео, на котором видно, как правоохранители положили на землю водителя автомобиля «Ока», надели на него наручники и собираются поместить в служебную «Газель».

В середине августа по обвинению в экстремизме была арестована глава самарского отделения ОКРН Любовь Кузаева, ей вменяется десять преступлений. Филиалы общины Щелковского района Московской области и Астрахани включены Минюстом в реестр экстремистских организаций.

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