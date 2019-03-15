Россиянка заморила приемного ребенка до инвалидности ради пособия

Суд приговорил к шести годам лишения свободы жительницу Магаданской области Любовь Короткову, которая заморила приемного ребенка до состояния инвалидности, чтобы получать социальное пособие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Женщина признана виновной по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 159.2 («Мошенничество при получении выплат»), 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

Следствием и судом установлено, что 2008 году Короткова взяла под опеку трехлетнего малыша, оставшегося без попечения родителей. На протяжении восьми лет приемная мать не докармливала мальчика. Также женщина искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта. В результате она довела ребенка до такого состояния, что ему установили инвалидность. Благодаря этому, Короткова регулярно получала от государства социальные выплаты и пособия. За несколько лет бюджет выплатил приемной матери четыре миллиона рублей.

СК опубликовал видео из суда.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Чтобы сохранить возможность получения государственной поддержки женщина поддерживала тяжелое состояние мальчика, вследствие чего у него развилось заболевание, связанное с крайним истощением. В свои 11 лет он весил как четырехлетний.

Короткова давала ему минимальное питание, необходимое для поддержания жизнедеятельности.

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Преступления женщины вскрылись благодаря бдительности врача поликлиники, куда доставили истощенного мальчика. Наедине с ним ребенок подробно рассказал о происходящем. После этого к ситуации оперативно подключились следователи и органы опеки, мальчика устроили в другую семью.

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