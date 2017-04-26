Державшую девятилетнего приемного сына на цепи жительницу Самары отдали под суд

В Самарской области будут судить 43-летнюю местную жительницу Оксану Гавюк, державшую девятилетнего приемного сына на цепи. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Гавюк предъявлено обвинение по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка»). После утверждения обвинительного заключения дело направили в суд.

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Заявление в правоохранительные органы подал сосед семьи. Мальчик смог самостоятельно освободиться и пришел к нему с цепью на ноге. Гавюк объяснила свой поступок тем, что ей необходимо было на несколько часов покинуть дом. По ее словам, это была вынужденная мера, так как ребенок состоит на учете в психоневрологическом диспансере и может убежать.

Мальчика изъяли у приемной матери и поместили в реабилитационный центр.

В ноябре 2016 года жителя города Оханска Пермского края, державшего своих малолетних сыновей на цепи, привлекли к уголовной ответственности за истязание. Мужчина наносил своим девятилетнему и десятилетнему сыновьям побои, не заботился о их здоровье, не обеспечивал условия гигиены и помещал их в подвал.