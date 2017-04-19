Фигурантку дела об истязании приемных детей арестовали после участия в телешоу

Фигурантку дела об истязании приемных детей в селе Мосейцево в Ярославской области Людмилу Любимову взяли под стражу после участия в шоу на Первом канале. Об этом сообщает издание 76.ru.

Как пояснила пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова, такое решение «было принято в связи с тем, что подсудимая нарушила подписку о невыезде». Она пробудет под арестом три месяца.

Съемки двух передач программы «Мужское и женское», посвященных этому делу, проходили в Москве. Любимова выехала в столицу в субботу, 15 апреля, уточняет kp.ru.

В ноябре 2014 года в Мосейцево умерла 13-летняя девочка. На трупе обнаружили 29 телесных повреждений. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Со слов приемной матери, ребенок упал с печки. Однако в ходе расследования выяснилось, что девочку избили, также всплыла информация об издевательствах и над другими детьми.

На скамье подсудимых три пожилых женщины, которые, как пишут СМИ, организовали православный приют. В нем жили шестеро приемных детей. Одну из его основательниц Раису Гусманову обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. По версии обвинения, именно она избила девочку до смерти. Любимову и Гузель Семенову обвиняют в истязании. Семенова и Гусманова находятся под стражей.

Ранее в суде зачитывали показания детей, которые рассказали, как над ними издевались: заливали в рот кипяток, в наказание заставляли есть горчицу, вырывали волосы на голове.

Во время съемок программы на Первом канале, как сообщает 76.ru, журналист Александр Гордон спросил Любимову, считает ли она, что справились с воспитанием детей. Та ответила утвердительно. Сейчас на сайте канала доступна только первая передача об уголовном деле. Любимова будет во втором выпуске, который покажут 20 апреля.