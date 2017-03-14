Подмосковную чиновницу обвинили в причастности к смерти ребенка

Заведующая одного из отделов управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть усыновленного ребенка (ч.2 ст.293 УК РФ). Об этом «Ленте.ру» заявила Елена Фокина, официальный представитель регионального главка СКР.

«В ходе расследования гибели Вероники Черниковой были установлены факты халатности со стороны заведующей отделом устройства детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки и выплат социального характера управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городским округам Кашира и Озеры. Выяснилось, что администрация детского сада, который посещала девочка, родительский комитет и бабушка неоднократно сообщали о физическом насилии в отношении ребенка со стороны приемного отца. Однако на протяжении более чем пяти лет 54-летняя чиновница составляла фиктивные отчеты о проверке условий проживания ребенка, в которых указывалось, что ребенок проживает в удовлетворительных условиях. Это фактически создало условия для совершения особо тяжкого преступления в отношении ребенка», — рассказал Елена Фокина.

Как установлено, чиновники ежегодно составляли формальные отчеты о результатах обследования условий жизни вероники, при этом никто из должностных лиц по месту проживания семьи в городской округ Озеры не выезжал. «Вместо детального анализа условий жизни ребенка в документах указывалось, что потребности семьи удовлетворены в полном объеме, дополнительная помощь не требуется, удочерение прошло успешно, а в семье нормальная обстановка», заявила представитель областного главка СКР.

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Уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства было возбуждено 26 августа 2016 года, вскоре после уголовного дела об убийстве. За это время следователи внимательно изучили все условия проживание ребенка и сравнили их с отчетами. Как установлено, бумаги подписывала заведующая отделом. Ей и предъявлено обвинение, с нее взята подписка о невыезде, уточнила Елена Фокина.

По данным следствия, в 2010 году супруги Черниковы удочерили четырехмесячную девочку. А с ноября 2013 года до дня смерти усыновители обращались с Вероникой грубо, жестоко и пренебрежительно: ее систематически избивали руками и ремнем, запрещали вставать с кровати, требовали голыми руками рвать крапиву и засовывать себе в нижнее белье, привязывали веревкой за лестницу двухярусной кровати, требовали без рук, ртом есть с пола. В итоге 1 апреля 2016 года в городе Озеры девочка погибла. Родители сожгли ее тело, а останки раскидали в нескольких местах. Спустя более чем четыре месяца, 6 августа, они заявили в правоохранительные органы заявили об исчезновении ребенка. Ну уже 9 августа 2016 удалось установить истину, и родители были арестованы.

Им предъявлены обвинения в истязании малолетнего, неисполнению обязанностей по воспитанию и в убийстве, совершенном в отношении малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. Супруги Черниковы в настоящее время содержатся под стражей.