Маньяк в белых перчатках сел пожизненно за убийство пяти женщин

Бахтиер Матякубов, известный как маньяк в белых перчатках, приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство пяти женщин. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Мосгорсуда.

Матякубов признал вину и рассказал об обстоятельствах совершения преступлений. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.

По данным Следственного комитета России (СКР), с января по апрель 2015 года Матякубов совершил серию убийств. Обвиняемый предпочитал выслеживать женщин в безлюдных местах парков Москвы и Московской области, а также в магазинах с целью разбойного нападения.

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