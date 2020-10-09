Жителей военного городка под Рязанью после взрывов оставили без жилья

Жители военного городка в поселке Желтушинский под Рязанью, где на территории бывшей воинской части взорвались боеприпасы, остались без жилья. По словам россиян, их уже много лет пытались выселить из домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

История городка начинается в 1938 году. Люди сами построили кирпичные здания, которые некоторое время принадлежали Минобороны, а затем стали бесхозными. Дома не числятся в ЕГРН, договоров соцнайма тоже нет. Россияне пытались приватизировать квартиры, но безуспешно.

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В 2011 году городок открыли и должны были передать местному муниципалитету на баланс. «Слышали мы, большие деньги на это выделялись, все это было на слуху. Вдруг начинают выселять людей, уже прописка наша куда-то делась, сына ко мне уже не прописывают», — рассказала одна из местных жительниц.

В конце 2018-го — начале 2019 года людям пришли уведомления о выселении — дома не оформлены. Россияне обратились к губернатору за помощью, но безрезультатно. Со временем о проблемной ситуации стали говорить меньше, но 25 многоквартирных домов по-прежнему оставались бесхозными. После взрывов на артиллерийском складе здания повреждены. Теперь десятки семей оказались на улице без права на жилплощадь.

Взрывы на складе боеприпасов в бывшей воинской части под Рязанью, приведшие к возгоранию, начались 7 октября 2020 года. После ЧП эвакуировали более 2,3 тысячи человек. 13 человек пострадали. Предположительно, на территории склада находилось 75 тысяч тонн боеприпасов. Взрывы раздавались с интервалом в несколько секунд. 9 октября пожар полностью потушили.

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