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15:57, 29 июня 2026Экономика

Стоимость акций Microsoft пережила самое резкое за четверть века падение

Bloomberg: Акции Microsoft подешевели в июне на максимальные с декабря 2000-го 17 %
Дмитрий Воронин

Фото: Romina Amato / Reuters

Стоимость акций Microsoft, подешевевших в июне на 17 процентов, пережила самое резкое за четверть века (с декабря 2000 года) падение. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что к 26 июня рыночная стоимость компании сократилась на 570 миллиардов долларов, до минимума с 2023-го.

Инвесторы продолжают опасаться за перспективы гиганта индустрии программного обеспечения в связи с ИИ-революцией, на фоне которой сохраняются серьезные опасения, что искусственный интеллект может подорвать спрос на традиционное программное обеспечение, говорится в публикации.

Согласно текущим данным TradingView, по капитализации Microsoft идет на четвертом месте в мире с 2,77 триллиона долларов, уступая только явной тройке лидеров, в которую входят Nvidia (4,66 триллиона), Apple (4,17 триллиона) и Google (4,07 триллиона).

«Пока неясно, вытеснит ли искусственный интеллект такие программы, как Microsoft Word или Excel», — сказал журналистам главный инвестиционный стратег Cresset Wealth Advisors Джек Аблин, по словам которого, несмотря на привлекательность низкой оценки бумаг Microsoft, «складывается впечатление, что инвесторы сначала избавляются от них, а уже потом начинают разбираться в ситуации».

«Мы не знаем, какой будет ситуация через несколько лет, а это порождает вполне реальные вопросы — например, будем ли мы вообще пользоваться пакетом программ Microsoft, — конкретизировал портфельный управляющий фонда Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF Кит Фиц-Джеральд.

При этом сейчас акции Microsoft стоят намного дороже, чем, например, в начале не слишком удачного для компании 2023 года, когда они торговались примерно по 240 долларов за штуку (сейчас 372,97). Спустя три года, в январе 2026-го, даже позитивная финансовая отчетность не смогла удержать бумаги от падения на фоне тревог инвесторов из-за возможного влияния ИИ.

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