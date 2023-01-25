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11:57, 25 января 2023Экономика

Акции Microsoft рухнули

Акции корпорации Microsoft на постмаркете рухнули после выхода отчетности

Фото: Shutterstock

Акции американской корпорации Microsoft обрушились по итогам торгов на постмаркете. Ценные бумаги потеряли 1,02 процента и опустились до 239,58 доллара за штуку, свидетельствуют данные торгов на NASDAQ.

Падение бумаг спровоцировал выход квартальной отчетности, данные публиковали после закрытия основной торговой сессии на американском рынке. Из нее стало ясно, что чистая прибыль IT-гиганта за первое полугодие 2022-2023 финансового года снизилась на 13,5 процента год к году и составила 33,981 миллиарда долларов.

При этом общая выручка Microsoft выросла на два процента ( до 52,75 миллиарда), хотя аналитики прогнозировали рост до 52,94 миллиарда. В итоге это оказалось самым низким приростом квартальной выручки с 2016 года. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 2,2 доллара с 2,48 доллара за второй квартал предыдущего финансового года.

Ранее в январе стало известно, что компания может сократить примерно 11 тысяч сотрудников в условиях замедления мировой экономики.

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Платон Щукин
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