Microsoft захотел сократить более десяти тысяч сотрудников

Sky News: Microsoft может сократить примерно 11 тысяч сотрудников

Американская корпорация Microsoft может сократить примерно 11 тысяч сотрудников в условиях замедления мировой экономики. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Отмечается, что компания, в которой работают более 220 тысяч человек, рассматривает возможность сокращения примерно на пять процентов от числа своей рабочей силы. По данным телеканала, точные данные о возможном количестве уволенных сотрудников на данный момент проверить нельзя.

Ожидается, что объявление о сокращении численности персонала появится до 24 января, когда главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла проинформирует инвесторов о финансовых показателях Microsoft.

Ранее сообщалось, что руководство Microsoft приняло решение дать всем сотрудникам в США право брать бесконечное число отпусков с 16 января в рамках новой политики «Выходной по своему усмотрению». Работникам разрешат не ограничиваться фиксированным количеством дней в течение года.

