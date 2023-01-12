Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск

CBS: Microsoft разрешила сотрудникам брать бесконечный отпуск

Руководство Microsoft приняло решение дать всем сотрудникам в США право брать бесконечное число отпусков со следующей недели, с 16 января, в рамках новой политики «Выходной по своему усмотрению», сообщает CBS. Работникам разрешат не ограничиваться фиксированным количеством дней в течение года.

В компании объяснили свое решение тем, что теперь работа стала более гибкой, а руководство пытается следовать этим трендам, предоставляя сотрудникам возможность самим определять продолжительность времени отдыха.

По данным портала The Verge, о новых правилах стало известно в среду 11 января из электронного письма главного специалиста по персоналу Кэтлин Хоган. Они коснутся 122 тысяч сотрудников, работающих в Microsoft в США, в том числе новичков в компании, которые по старым правилам были обязаны отработать в ней определенное количество времени, чтобы получить отпуск. При этом новые условия не затронут почасовых работников и тех, кто работает за пределами США (порядка 99 тысяч человек).

Кроме того, Microsoft предложила сотрудникам 10 гарантированных дней отпуска для проведения корпоративных мероприятий, или в случаях болезней, исполнения обязательств в качестве присяжных и смерти родственников.

Практику неограниченного отпуска уже применяют в других IT-компаниях, в частности в Netflix, Hubspot, Oracle и Salesforce. Однако, были случаи, когда от такой практики отказывались, например, в 2015 году Kickstarter сократил этот период до 25 дней из-за того, что многие работники наоборот стали брать меньше дней для отдыха, так как не понимали, сколько дней они реально заслуживают.

В то же время некоторые компании, напротив, ужесточают политику по отношению к отдыху работников и закрывают возможность работать удаленно. Так, после приобретения социальной сети Twitter миллиардер Илон Маск объявил, что работа в компании станет «чрезвычайно хардкорной», запретил сотрудникам удаленный формат занятости и задумался об отмене для них бесплатного питания.

