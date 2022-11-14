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18:11, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Стало известно о планах Маска заставить сотрудников Twitter платить за обеды

NYT: Илон Маск планирует отменить бесплатное питание для сотрудников компании Twitter

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем соцсети Twitter, решил отменить бесплатное питание в офисах компании. Об этом стало известно The New York Times (NYT) от источников.

Сообщается, что Маск планирует заставить работников Twitter платить за обеды, которые раньше они могли получить бесплатно в офисном кафетерии.

В посте в Twitter предприниматель объяснил свое решение тем, что компания тратила в среднем за год 13 миллионов долларов (примерно 787 миллионов рублей) на обеды для всех сотрудников. При этом, как уточнил Маск, практически никто из работников за год не появлялся в офисе.

Ранее Маск допустил, что Twitter может обанкротиться, если доходы компании так и не превысят траты. Он также сообщил, что в 2023 году соцсеть может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов».

В конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он заявил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре после этого стало известно о том, что бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно.

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Евгения Наумова
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