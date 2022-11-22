Маск решил оставить сотрудников Twitter без бонусов

The Verge: Илон Маск решил отменить часть надбавок и льгот для сотрудников Twitter

Новый владелец социальной сети Twitter американский предприниматель Илон Маск отменит некоторые надбавки и льготы для сотрудников компании. О соответствующем решении миллиардера стало известно The Verge.

Согласно внутреннему документу, который оказался в распоряжении издания, сотрудники останутся без бонусных выплат за производительность, а также без скидок на здравоохранение, обучение, домашний интернет и детские сады. Однако мера временная, и компания сможет возобновить дополнительные выплаты персоналу, когда ее финансовое положение улучшится.

После приобретения Twitter Маск неоднократно принимал радикальные решения в отношении работников сети. Так, почти за три недели новый владелец уволил большую часть сотрудников компании, заявив, что в скором времени социальная сеть станет чрезвычайно хардкорной. При этом сотни сотрудников ушли из компании по собственному желанию.

Бизнесмен также захотел запретить оставшимся работать удаленно, однако вскоре стало известно, что он готов смягчить свою позицию. Маск также задумался об отмене бесплатного питания для работников. Недавно предпринимателя обвинили в дискриминации работников с инвалидностью — миллиардер уволил сотрудника Twitter с инвалидностью Дмитрия Бородаенко, проживающего в Калифорнии. Бородаенко отказался явиться в офис по требованию нового владельца и тут же был уволен.

Целью Маска при покупке Twitter, которая завершилась в конце октября, стало желание помочь человечеству. Миллиардер заявил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.