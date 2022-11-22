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12:30, 22 ноября 2022Экономика

Маск решил оставить сотрудников Twitter без бонусов

The Verge: Илон Маск решил отменить часть надбавок и льгот для сотрудников Twitter

Фото: Mike Blake / Reuters

Новый владелец социальной сети Twitter американский предприниматель Илон Маск отменит некоторые надбавки и льготы для сотрудников компании. О соответствующем решении миллиардера стало известно The Verge.

Согласно внутреннему документу, который оказался в распоряжении издания, сотрудники останутся без бонусных выплат за производительность, а также без скидок на здравоохранение, обучение, домашний интернет и детские сады. Однако мера временная, и компания сможет возобновить дополнительные выплаты персоналу, когда ее финансовое положение улучшится.

После приобретения Twitter Маск неоднократно принимал радикальные решения в отношении работников сети. Так, почти за три недели новый владелец уволил большую часть сотрудников компании, заявив, что в скором времени социальная сеть станет чрезвычайно хардкорной. При этом сотни сотрудников ушли из компании по собственному желанию.

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Бизнесмен также захотел запретить оставшимся работать удаленно, однако вскоре стало известно, что он готов смягчить свою позицию. Маск также задумался об отмене бесплатного питания для работников. Недавно предпринимателя обвинили в дискриминации работников с инвалидностью — миллиардер уволил сотрудника Twitter с инвалидностью Дмитрия Бородаенко, проживающего в Калифорнии. Бородаенко отказался явиться в офис по требованию нового владельца и тут же был уволен.

Целью Маска при покупке Twitter, которая завершилась в конце октября, стало желание помочь человечеству. Миллиардер заявил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

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Мария Грушко
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