Сотни сотрудников Twitter предпочли увольнение переработкам под началом Маска

NYT: несколько сотен сотрудников Twitter уволились после предложения Маска работать больше

Сотни сотрудников Twitter уволились после сообщения американского предпринимателя и нового владельца платформы Илона Маска о том, что в скором будущем социальная сеть станет «чрезвычайно хардкорной». Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на корпоративные источники.

По словам собеседников издания, несколько сотен работников компании решили уйти из компании, предпочтя трехмесячное пособие переработкам. При этом отмечается, что Илон Маск и его советники провели ряд встреч с некоторыми сотрудниками Twitter, которых они сочли «критически важными». Бизнесмен также разослал письма о политике удаленной работы компании. По данным NYT, Маск готов смягчить свою позицию, согласно которой сотрудникам запрещается работать из дома.

Ранее Илон Маск предупредил, что работников ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью». По его словам, только исключительная производительность будет представлять собой проходной порог. При этом не готовых к подобным изменениям работников он призвал уволиться. Такой шаг предприниматель позиционировал как способ сделать компанию максимально конкурентоспособной.

В конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Вскоре после этого стало известно, что бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно. Кроме того, он задумался от отмене бесплатного питания для работников.