Маск призвал неготовых к «хардкорным» изменениям Twitter сотрудников уволиться

Владелец Twitter Маск призвал уволиться сотрудников, неготовых к «хардкорным» изменениям

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем социальной сети Twitter, призвал сотрудников, неготовых к «хардкорным» изменениям компании, уволиться. Об этом сообщает The Washington Post.

Маск сообщил сотрудникам Twitter, что им необходимо подписать соглашение о том, что они останутся работать в компании. Работники, не подписавшие документ, получат трехмесячное выходное пособие и будут уволены, говорится в заявлении.

В обращении работникам Маск заявил, что в скором будущем соцсеть станет «чрезвычайно хардкорной». «Это будет означать, что работников ждут долгие рабочие дни с высокой интенсивностью», — отметил новый владелец компании. Только исключительная производительность будет представлять собой проходной порог, добавил он.

Ранее Маск объявил о планах запустить в соцсети премиум-подписку Twitter Blue,. Предприниматель подчеркнул, что в новой версии «изменение подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации» до тех пор, пока соцсеть не подтвердит, что новое имя соответствует условиям пользовательского соглашения.

В конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он заявил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре после этого стало известно, что бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно. Кроме того, он задумался от отмене бесплатного питания для работников.