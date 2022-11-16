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05:15, 16 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск отложил перезапуск подписки Twitter Blue

Предприниматель Маск заявил, что перезапуск подписки Twitter Blue назначен на 29 ноября
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Mike Blake / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем социальной сети Twitter, заявил, что перезапуск премиальной подписки Twitter Blue назначен на 29 ноября. Об этом он написал в своем микроблоге.

«Перезапуск Blue Verified переносится на 29 ноября, чтобы мы убедились в надежности [подписки]», — отметил он.

Предприниматель подчеркнул, что в новой версии «изменение подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации» до тех пор, пока соцсеть не подтвердит, что новое имя соответствует условиям пользовательского соглашения.

Twitter Blue — это платная месячная подписка, которая дает подписчикам доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.

В конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он заявил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре после этого стало известно, что бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно.

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Марина Совина
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