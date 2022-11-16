Маск отложил перезапуск подписки Twitter Blue

Предприниматель Маск заявил, что перезапуск подписки Twitter Blue назначен на 29 ноября

Американский предприниматель Илон Маск, ставший новым владельцем социальной сети Twitter, заявил, что перезапуск премиальной подписки Twitter Blue назначен на 29 ноября. Об этом он написал в своем микроблоге.

«Перезапуск Blue Verified переносится на 29 ноября, чтобы мы убедились в надежности [подписки]», — отметил он.

Предприниматель подчеркнул, что в новой версии «изменение подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации» до тех пор, пока соцсеть не подтвердит, что новое имя соответствует условиям пользовательского соглашения.

Twitter Blue — это платная месячная подписка, которая дает подписчикам доступ к премиум-функциям, которые позволяют им настроить Twitter в соответствии со своими потребностями.

В конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он заявил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре после этого стало известно, что бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно.