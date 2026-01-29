Акции Microsoft рухнули из-за расходов на искусственный интеллект

Акции Microsoft упали более чем на 6 процентов после обещаний вкладываться в ИИ

Позитивная финансовая отчетность Microsoft за четвертый квартал 2025 года, где говорится о росте выручки на 17 процентов, до 81,3 миллиарда долларов, и чистой прибыли на 60 процентов, до 38,5 миллиарда долларов, не смогла убедить инвесторов. Акции компании на внебиржевых торгах упали почти на семь процентов, пишет The New York Times.

Участников рынка встревожили слова финансового директора Эми Худ о новых инвестициях в строительство инфраструктуры для облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ). При этом такие расходы уже составляют основной объем капитальных вложений корпорации в минувшие три месяца, достигших 37,5 миллиарда долларов.

По словам Худ, клиентский спрос на ИИ превышает технические возможности компаний, поэтому Microsoft сконцентрируется на этом направлении. Гендиректор корпорации Сатья Наделла в телефонной конференции для инвесторов пообещал, что в течение ближайших двух лет общие мощности в сфере ИИ у Microsoft вырастут на 80 процентов.

Однако аналитики напоминают о проблемах с окупаемостью вложений в ИИ и растущих сомнениях по этому поводу. В том числе они не понимают, как компания собирается покрывать огромные долгосрочные затраты

Прибыль Microsoft за квартал выросла за счет инвестиций в OpenAI, что еще больше увеличивает ее зависимость от партнера. Вместе с тем в сегменте персональных компьютеров и игрового бизнеса Microsoft фиксирует спад на три процента, до 14,3 миллиарда долларов. Доходы от сервисов Xbox упали на пять процентов, а продажи самих приставок рухнули на 32 процента. Рост, хотя и всего на один процент, показали только ноутбуки, что связано с подорожанием комплектующих.

Ранее сообщалось, что январское обязательное обновление Windows 11 стало настоящей катастрофой из-за гигантского количества ошибок. Компания признала большое количество проблем и пообещала исправить их в следующем апдейте, намеченном на 10 февраля.

Как отмечает HotHardware, Microsoft продолжает внедрять в операционную систему спорные функции ИИ, но утратила возможность обеспечивать ее стабильную работу.