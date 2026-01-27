Реклама

Наука и техника
18:40, 27 января 2026Наука и техника

Microsoft признала провал Windows 11

Microsoft признала ошибки провального обновления Windows 11, вышедшего в январе
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала ошибки вышедшего в начале 2026 года обновления для Windows 11. Об этом сообщает издание HotHardware.

В материале говорится, что выпущенный для операционной системы (ОС) апдейт содержал большое количество ошибок, ломающих спящий режим и выводящих из строя программу Outlook. Также стало известно, что некоторые владельцы компьютеров после установки январского обновления не смогли включить свои компьютеры — при попытке на устройстве появлялась ошибка UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.

В Microsoft оперативно отреагировали на жалобы пользователей и признали ошибки. В компании призвали воспользоваться инструментами ручного восстановления ОС — например, WinRE. В худшем случае, когда восстановить состояние девайса до установки провального апдейта не получается, инженеры рекомендовали произвести «чистую» переустановку Windows.

Журналисты HotHardware заявили, что Microsoft должна исправить все ошибки своего продукта — вместо этого, по мнению редакции медиа, компания активно разворачивает новые функции искусственного интеллекта (ИИ). «Продолжать внедрять спорные функции ИИ в Windows 11 при неспособности обеспечить стабильность системы — это, безусловно, проблема», — заключили авторы.

Ранее стало известно, что январское обновление Windows 11 содержало множество ошибок. Журналисты издания Windows Latest назвали апдейт катастрофой.

