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17:50, 13 июня 2026Спорт

Чемпион мира отреагировал на насмешку главы ФИФА над сборной Италии

Чемпион мира Тарделли: Глава ФИФА Инфантино проявил неуважение к Италии своей шуткой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Марко Тарделли

Марко Тарделли. Фото: Claudio Villa / Getty Images

Чемпион мира 1982 года Марко Тарделли отреагировал на насмешку президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино над сборной Италии. Его слова приводит журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Тарделли заявил, что Инфантино проявил неуважение к Италии своей шуткой о невыходе сборной страны на чемпионат мира 2026 года. «Он совершил много ошибок с тех пор, как начал общаться с Дональдом Трампом», — посчитал он.

Сборная Италии не смогла выйти на третий чемпионат мира подряд. Инфантино в разговоре с журналистами позволил себе пошутить об этом: «При наличии 64 команд Италия, возможно, смогла бы пройти квалификацию. Может быть, нам стоит дойти до 228».

После этого министр спорта страны Андреа Абоди посчитал необходимым прояснить этот вопрос телефонным разговором. Абоди подчеркнул, что хочет обсудить этот комментарий с главой ФИФА.

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