Первая в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница назвала самый сложный предмет

Набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница назвала русский язык самым сложным экзаменом

Первая в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница из Москвы Екатерина Малкова назвала русский язык самым сложным для нее экзаменом. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Россиянка сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Из всех предметов самым сложным она назвала русский язык.

«Все-таки точные предметы мне нравятся гораздо больше, и, соответственно, готовиться к ним мне было интереснее», — подчеркнула она.

Она также назвала самый сложный в подготовке к экзаменам период. Для нее им стало время непосредственно сдачи экзаменов.

«В это время надо было оставаться спокойной, концентрироваться на том предмете, который надо сдавать в ближайшее время, и в то же время не забывать готовиться и к остальным предметам», — заключила она.

О том, что Малкова набрала 500 баллов по Единому государственному экзамену, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее выпускница рассказала о планах на будущее. Она выбирает между двумя вузами — МГУ и МФТИ.