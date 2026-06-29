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15:58, 29 июня 2026Россия

Первая в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница назвала самый сложный предмет

Набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница назвала русский язык самым сложным экзаменом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Первая в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница из Москвы Екатерина Малкова назвала русский язык самым сложным для нее экзаменом. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Россиянка сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Из всех предметов самым сложным она назвала русский язык.

«Все-таки точные предметы мне нравятся гораздо больше, и, соответственно, готовиться к ним мне было интереснее», — подчеркнула она.

Она также назвала самый сложный в подготовке к экзаменам период. Для нее им стало время непосредственно сдачи экзаменов.

«В это время надо было оставаться спокойной, концентрироваться на том предмете, который надо сдавать в ближайшее время, и в то же время не забывать готовиться и к остальным предметам», — заключила она.

О том, что Малкова набрала 500 баллов по Единому государственному экзамену, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее выпускница рассказала о планах на будущее. Она выбирает между двумя вузами — МГУ и МФТИ.

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