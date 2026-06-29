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15:08, 29 июня 2026Россия

Первая в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница из Москвы рассказала о планах

Набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница из Москвы рассказала о выборе между вузами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выпускница из школы № 1409 в Москве Екатерина Малкова, первая в истории набравшая 500 баллов на ЕГЭ, рассказала о планах на будущее. Об этом сообщает aif.ru.

«На данный я все еще выбираю между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ», — поделилась школьница.

Она призналась, что начала подготовку к экзаменам в начале 11 класса и не рассчитывала на то, что сдаст ЕГЭ на максимальное число баллов. Екатерина также вспомнила, что была сосредоточена на подготовке к экзаменам и не загадывала, какими будут ее результаты.

О том, что Малкова набрала 500 баллов по Единому государственному экзамену, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Школьница получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Мэр подчеркнул, что подобных результатов удалось добиться впервые за историю ЕГЭ.

Ранее Малкова рассказала о талисмане, который был у нее во время сдачи экзаменов.

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