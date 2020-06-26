Соседи выселили россиянку с инвалидностью из дома и снесли его

Соседи выселили жительницу Анапы с инвалидностью Валентину Ананьеву из дома и снесли его. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Как пишет НТВ, женщина жила в доме, расположенном возле центрального побережья, с 1959 года. Строение и прилегающий к нему участок были муниципальными, там жили две семьи, однако после смерти мужа Ананьевой ее соседи смогли приватизировать землю, а затем добились аннулирования ее договора с городом. Суд постановил выселить женщину и уничтожить часть дома, в которой она жила.

По данным НТВ, соседка, которая добилась выселения Ананьевой, — заместитель начальника следственного отдела местной полиции. Как утверждает ее муж, у пенсионерки три квартиры: одну она продала, а еще две числятся за сыном и дочерью. Дочь Ананьевой рассказала, что у семьи действительно две квартиры. В одной на 24 квадратных метра живет ее брат с большой семьей, во второй — она сама с маленькой дочкой.

Вердикт о выселении попытались оспорить суды двух инстанций, однако это не удалось. Прокуратура готовит кассационную жалобу. Ананьеву забрали к себе родственники в соседний поселок.

Ранее сообщалось, что жителя Тюмени выселили из квартиры, в которой он прожил более 30 лет, и он вынужден жить в подъезде. Мужчина рассказал, что получил недвижимость от брата, который умер, не успев ее приватизировать. В Федеральной службе судебных приставов пояснили, что процедура выселения прошла без нарушений, а решение суда никто не оспорил.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!