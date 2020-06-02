Россиянин получил квартиру от брата и был выселен в подъезд

Жителя Тюмени Валерия Валькова выселили из квартиры, в которой он прожил более 30 лет. Теперь россиянин вынужден жить в подъезде, поскольку жилья у него больше нет. Судебные приставы утверждают, что эту квартиру купили незаконно, хотя Валерий здесь прописан и исправно платил за коммуналку. Об этом сообщает URA.RU.

Вальков рассказал, что получил недвижимость от брата, который не успел ее приватизировать — внезапно умер. Несколько лет назад городская администрация уже требовала от тюменца освободить жилплощадь. В местном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) пояснили, что процедура выселения прошла без нарушений.

«Исполнительное производство возбуждено на основании решения суда, которое вступило в законную силу и никем не было оспорено. Должнику неоднократно выносились требования об исполнении решения суда, но он их игнорировал», — сказали агентству в ведомстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru