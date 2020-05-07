Квартиру россиянина решили силой вскрыть и продезинфицировать от коронавируса

Россиянин из Балтайского района (Саратовская область) попал в больницу с семьей, поскольку заразился коронавирусом. Заместитель главного врача ЦРБ предложил мужчине продезинфицировать квартиру. На его возражения, например, кто после обработки закроет дверь, мужчине заявили, что в случае несогласия квартиру вскроют силой вместе с судебными приставами. Об этом сообщает информагентство «Взгляд-инфо».

На данный момент Владимир Никулин лежит в 10-й городской клинической больнице с диагнозом «коронавирусная инфекция». Здесь же лечится его сын, а жена с дочерью лежат в другой больнице. У Никулина еще раз взяли тест на COVID-19, однако результат пока не сказали. Мужчина хорошо себя чувствует и ждет выписки.

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По его словам, вчера ему позвонили из Балтайской районной больницы и сказали, что в его доме в селе Сосновка решили провести дезинфекцию. Предполагалось, что рабочие приедут в отсутствие Никулина и обработают помещение.

«Я отказался, так как нас там не было уже около 10 суток, а научно доказано, что COVID-19 более трех суток на поверхностях не живет. На это мне заявили, что все по тому же распоряжению Роспотребнадзора совместно с судебными приставами вскроют мою квартиру для обработки химикатами», — пожаловался мужчина. По его мнению, это нарушение права неприкосновенности жилища.

«Мне сказали — позвоните друзьям, пусть вам сделают дверь после окончания обработки... Складывается такое мнение, что на время эпидемии все органы власти передали свои полномочия Роспотребнадзору», — подытожил россиянин.

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