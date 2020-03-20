Россияне решили вычистить свои квартиры от коронавируса

Россияне решили основательно вычистить свои квартиры от коронавируса. По данным клининговых компаний, в условиях пандемии спрос на дезинфекцию офисов и квартир за последнюю неделю вырос в два раза. Об этом сообщает газета «Известия».

На фоне новостей о распространении вируса нового типа все больше людей решают убраться в своем жилье. Зачастую они прибегают к помощи профессионалов, передает московская санитарно-эпидемиологическая служба «Чистый город». Помимо стандартной дезинфекции помещений клининговые компании предлагают услуги по очистке систем вентиляции, где, как правило, образуется много жировых отложений. У их сотрудников появилось большое количество работы и в офисных помещениях. В то время как многие служащие компаний переходят на удаленную работу, их работодатели принимают меры по основательной уборке офисов.

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Дезинфекция предполагает санитарную обработку помещений с использованием обычных хлоросодержащих средств. В связи с коронавирусом на горячей линии Роспотребнадзора вместо них рекомендуют использовать концентрированные дезинфицирующие средства. В ведомстве отмечают, что уборка с ними может обойтись дороже, однако результат от нее будет намного эффективнее. По мнению экспертов, при защите квартиры от вируса нового типа использование хлоросодержащих средств не поможет, так как они недостаточно концентрированы и могут испортить мебель. В Роспотребнадзоре также напомнили, что дезинфекцию стоит делать регулярно один раз в два года.

На фоне пандемии все чаще можно столкнуться с мошенниками, которые пытаются нажиться на неосведомленности и страхах людей. Некоторые из них предлагают продезинфицировать квартиру за большую сумму, ссылаясь при этом на соответствующее распоряжение властей. 19 марта информация об этом появилась сразу в нескольких регионах. Власти настоятельно рекомендуют при заказе услуг обращать внимание на наличие лицензии у компании, в которую вы обратились. «Не лишним будет ознакомиться с отзывами и рекомендациями о компании», — добавил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

По последним данным, в России зафиксированы 199 случаев коронавирусной инфекцией. В нескольких регионах уже объявлен карантин, из-за которого отменяются массовые мероприятия, многих сотрудников переводят на работу из дома. По оценке главного врача больницы № 40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко, эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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