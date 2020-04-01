В российском городе заметили машины с авиатурбинами для борьбы с коронавирусом

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В Челябинске сотрудники дорожных служб начали использовать для дезинфекции дорог авиатурбинные двигатели. Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу мэрии российского города.

Отмечается, что таким образом увеличивается площадь обработки дорог трехпроцентным раствором перекиси водорода. Представители властей города отметили, что сначала для борьбы с коронавирусом использовали моечные машины, однако позже дорожники привезли две авиатурбинные установки и подключили их к распылителю.

«За счет разгона средства реактивным двигателем создается огромное облако, и средство распыляется на большой диаметр, захватывая не только дорогу перед машиной, но и обочины», — рассказали в пресс-службе. За день дорожники использовали 180 тонн раствора.

По последним данным, в Челябинской области зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в России за последние сутки увеличилось до 2777, скончались 24 человека.

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