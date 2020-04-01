В российском городе заметили машины с авиатурбинами для борьбы с коронавирусом

В Челябинске сотрудники дорожных служб начали использовать для дезинфекции дорог авиатурбинные двигатели. Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу мэрии российского города.
Отмечается, что таким образом увеличивается площадь обработки дорог трехпроцентным раствором перекиси водорода. Представители властей города отметили, что сначала для борьбы с коронавирусом использовали моечные машины, однако позже дорожники привезли две авиатурбинные установки и подключили их к распылителю.
«За счет разгона средства реактивным двигателем создается огромное облако, и средство распыляется на большой диаметр, захватывая не только дорогу перед машиной, но и обочины», — рассказали в пресс-службе. За день дорожники использовали 180 тонн раствора.
По последним данным, в Челябинской области зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в России за последние сутки увеличилось до 2777, скончались 24 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения