Квартиры зараженных коронавирусом москвичей бесплатно продезинфицируют. Данная мера будет применяться в том случае, если больного госпитализируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В помещении обработают двери, стены, пол и по возможности все остальные предметы (посуда, белье, детские игрушки и другое). Методы уборки будут различные: протирание поверхностей, их орошение, а также замачивание предметов.

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Обработкой жилья займутся специалисты из Московского городского центра дезинфекции и его отделений в административных округах столицы. Перед уборкой выезд бригады согласуют по телефону. Если жильцы не согласны, то специалисты поставят отметку «отказ от дезинфекции».

Ранее в ходе опроса выяснилось, что любимым местом россиян в квартире во время самоизоляции оказалась кухня. Во время карантина она стала не только местом для готовки и приема пищи, но и играет роль кабинета.

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