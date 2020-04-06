Названо любимое место россиян в квартире во время самоизоляции

Россияне назвали свое любимое место в квартире во время режима самоизоляции. Результаты соответствующего опроса, проведенного онлайн-сервисом «Туту.ру» в социальных сетях, есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что самое посещаемое помещение в период вынужденного ограничения свободы — это кухня. Как отметили многие пользователи, во время карантина кухня стала не только местом готовки и приема пищи, но и кабинетом для работы.

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В ходе исследования также выяснилось, что каждый второй россиянин добровольно соблюдает режим самоизоляции. Так, 49 процентов респондентов признались, что выходят из дома изредка, чтобы сходить в магазин, в аптеку или на прогулку с собакой. Треть опрошенных (33 процента) сообщили, что им приходится ездить на работу. 7 процентов респондентов вообще не выходят из дома: продукты и прочие товары им приносят курьеры. Тех, кто гуляет по ночам или когда на улицах мало людей, 4 процента. Еще 7 процентов заявили, что не самоизолировались и ведут обычный образ жизни.

Ранее в апреле россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции. По мнению психологов, спокойно вынести ограничения в период распространения коронавируса гражданам помогут новые хобби, сокращенное время пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.

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