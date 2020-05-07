Москвичка обвинила полицейских без масок в незаконном выселении из квартиры

Группа полицейских без средств индивидуальной защиты выселила москвичку из квартиры в районе Арбат, несмотря на введенный в городе режим самоизоляции. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Квартира, где проживала женщина, принадлежит ее матери. Формально недвижимость находится под арестом из-за неплатежей по ипотечному кредиту, сообщила изданию пострадавшая. Совершать с жильем какие-либо юридические действия запрещено. Но 1 мая в помещение ворвались, срезав входную дверь, несколько человек в спортивных костюмах, участковый и человек, представившийся новым собственником квартиры. Женщина пыталась их остановить, но ее оттолкнули, ударив ногой.

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«Мне хочется спросить, почему он (якобы новый собственник — прим. «Ленты.ру») выселял меня без иска о выселении и без судебных приставов? К тому же самоизоляция: нельзя никого выселять в это время, а их было восемь человек без масок и без пропусков», — пожаловались москвичка. Она написала заявление в полицию. Женщина обвиняет силовиков в незаконном выселении, взломе и побоях.

Ранее, в апреле, сообщалось о москвичах в самоизоляции, затравивших соседку за игру на пианино. Они якобы опубликовали домашний телефон женщины на сайте интимных услуг.

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