Москвичка вернулась из отпуска и была выгнана из своей квартиры

Москвичка Светлана Пономарчук вернулась домой из отпуска и не смогла попасть в свою комнату — новые жильцы сменили замки и избили женщину. Она являлась законной собственницей 1/4 доли в трехкомнатной квартире на улице Бутлерова, сообщает «Общественная служба новостей».

Пономарчук уже полтора года не пускают в помещение и даже не дают забрать вещи. «Каждая моя попытка вселиться заканчивается побоями, я несколько раз оказывалась в больнице. Обращалась во все инстанции. Правоохранительные и надзорные органы отказываются мне помогать заселиться в мою же жилплощадь. Право собственности в нашей стране ни во что не ставят», — рассказала пострадавшая.

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Соседи Пономарчук (семья Раулец) съехали и прописали у себя других людей — мать и сына Романовых. Женщина утверждает, что это незаконно, поскольку она и еще третья собственница жилплощади своего согласия не давали. Только по одному факту избиения москвички (всего их было шесть) возбуждено уголовное дело, однако пока что никаких результатов нет. Также женщина попыталась заявить в полицию о краже на сумму примерно в 1,5 миллиона рублей, но пострадавшей было отказано.

Пономарчук уверяет, что Романовы оформили регистрацию по фиктивным документам, что подтвердил ей и работник паспортного стола района Коньково. При этом в местном МФЦ и отделении МВД имеются разные данные о том, кто на самом деле владеет долями в злополучной квартире. Женщина обращалась по вопросу фальсификации документов, но меры приняты не были.

Ранее стало известно, что в квартиру многодетной матери из Тюмени, которую собирались выселить из-за долгов по ипотеке, попыталась въехать женщина с двумя детьми. Она взломала дверь с помощью слесаря и заявила, что является новым собственником.

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