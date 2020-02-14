Россияне скупили квартиры на воображаемом этаже

Жители Саратова скупили квартиры на воображаемом 11-м этаже десятиэтажного дома. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Россияне приобрели недвижимость на этаже, которого в принципе не было в проекте строящегося здания на Майской улице. Его застройщик в настоящее время занимается кирпичной кладкой на последнем десятом этаже и планирует сдать объект к октябрю 2020 года.

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев назвал происходящее мошенничеством. Он пообещал помочь обманутым людям. «Если дольщики подтвердят, что там приобретали квартиры, будем думать — либо выплаты, либо квартиры в другом доме», — предложил чиновник. Глава города Михаил Исаев подтвердил, что все «жилье» на несуществующем уровне уже распродано. Он выразил опасения, что сложившаяся ситуация может привести к длительным судебным процессам.

Ранее стало известно, что покупатели квартир в российских новостройках наибольшее предпочтение отдают третьему, четвертому и пятому этажам жилых зданий — поселиться на них хотели бы 32 процента новоселов.

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