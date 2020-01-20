Россиян заставили платить за воображаемые дома

Жителям одного из самых отдаленных поселков Карелии пришли квитанции с требованием рассчитаться за соцнаем жилья. Однако многие здания, за которые россиян заставляют платить, воображаемые: они уже давно сгорели или разрушились. Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит».

Поселок Шалговаара в составе Паданского сельского поселения Медвежьегорского района строился специально под лесозаготовку. Половина домов здесь — щитовые времянки. Когда постройки начали разрушаться, люди стали ремонтировать их за свой счет. Износ зданий еще в 90-е годы был свыше 70 процентов. «Каждый год обои клеим, и каждый год они по осени отваливаются. Вот сейчас снег выпал, мы им завалинки утепляем. Но снизу все равно дует, полы надо перебирать. Сами бы сделали, но нечем!» — рассказал изданию один из местных жителей.

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Несмотря на полученные квитанции, люди утверждают, что никогда не видели никаких договоров найма. Порталу объяснили, что раньше весь жилой фонд поселка принадлежал леспромхозу. Затем дома пытались передать созданному и впоследствии ликвидированному предприятию ЖКХ, потом — местной администрации. В настоящее время всем заведуют власти района, которые и прислали счета.

В документах не совпадают адреса, метраж и количество прописанных жильцов. Некоторые жители Шалговаары вообще получили платежки за несуществующие дома. В этом случае здание либо сгорело несколько лет назад, либо давно необитаемо из-за обвалившейся крыши, либо просто уже не существует (умер владелец).

На сайте «Реформа ЖКХ» поселок Шалговаара, а также населенные пункты Ахвенламби и Маслозеро отсутствуют, то есть, согласно официальным данным, аварийных домов там нет. Глава поселения Геннадий Тарасов заявил, что «у нас нет специалистов по этим вопросам, и нам такой задачи (признать здания аварийными — прим. «Ленты.ру») никто не ставил». Глава районной администрации на момент публикации не ответил на запрос издания.

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