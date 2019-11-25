Россиянин заработал миллионы на воображаемых квартирах и попал под суд

Уроженец Московской области распродал воображаемые квартиры на 13,6 миллиона рублей в строящемся частном доме в Сыктывкаре и попал под суд, пишет «КомиОнлайн».

Сорокатрехлетний мужчина родом из подмосковного Королева купил землю в Коми в 2016 году и начал возводить на ней частный дом. В процессе строительства москвичу пришла в голову идея продать жилые помещения. В итоге он построил трехэтажное здание, имеющее признаки многоквартирного дома, и начал искать покупателей для «квартир». Всего их с марта 2016-го по октябрь 2017 года удалось продать 12.

Теперь мужчину обвиняют в незаконном предпринимательстве. Свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд.

В сентябре 2019 года в Ленинградской области задержали четверых местных жителей, которые пытались получить страховку почти в восемь миллионов рублей за поджог муляжа дома из фанеры.

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