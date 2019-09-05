В России подорожало «воображаемое» жилье

После 1 июля этого года застройщики перестали стимулировать покупателей скидками на старте проекта, поскольку новые правила стройки исключают возможность пользоваться средствами дольщиков до сдачи ЖК. Это привело к подорожанию новостроек нулевого цикла, говорится в материалах агентства недвижимости «Невский Простор», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В результате отказа застройщиков от политики дисконтов средняя доходность от вложений в новостройки на этапе котлована, по статистике компании, снизилась в России с 50 до 10-20 процентов. «Нередко случается, что девелопер на финальных стадиях продает квартиры дешевле, чем "частники" по договору переуступки», — подчеркнул генеральный директор «Невского Простора» Александр Гиновкер.

Менее привлекательной недвижимость, на момент сделки существующая только на бумаге, стала и для конечных приобретателей, отметил глава агентства. «Клиент, покупая квартиру на раннем этапе отдает свои деньги за "воздух в яме". Поэтому надежность девелопера — важнейший момент, который стоит оценить при выборе комплекса [на нулевом цикле]», — добавил он.

По статистике аналитической IT-платформы bnMAP.pro, в июле 2019-го в столичных новостройках на нулевом этапе строительства продавалось 3,3 тысячи квартир — чуть более десяти процентов всех строящихся и продаваемых корпусов. Минимальная стоимость «воображаемой» квартиры на тот момент составила 3,4 миллиона рублей.

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