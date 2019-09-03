Россиянин сделал ремонт в новостройке и пожалел

Житель Хабаровска пожаловался в полицию на умышленную порчу имущества: по словам мужчины, он частично выполнил ремонт в квартире, приобретенной у строительной компании, но некие люди проникли внутрь и вернули помещение в исходное состояние. Впоследствии выяснилось, что отделку испортили сотрудники застройщика. Об этом сообщает «Губерния».

По данным портала, 39-летний россиянин купил однокомнатную квартиру в одной из новостроек Хабаровска для своей матери. Не дождавшись подписания акта приема жилья, мужчина стал делать в помещении ремонт: поклеил обои, уложил ламинат, натянул потолки. Дом сдали в июне текущего года, и, как заявил дольщик, свои действия он устно согласовал с отделом продаж строительной компании.

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Но в очередной раз придя в квартиру, хабаровчанин обнаружил, что замок на входной двери вскрыт, а в квартире находятся трое мужчин. Они ободрали обои, сняли плитку в ванной комнате и заявили, что мужчина не имел права делать ремонт.

Представитель застройщика пояснил «Губернии», что до подписания акта приема квартира формально принадлежит компании. «Это приведение квартиры в состояние, которое соответствует договору. В соответствии с договором мы должны передать дольщику квартиру в черновом виде», — подчеркнул он. Новосел с этой позицией не согласен и потому обратился за поддержкой в правоохранительные органы.

В июле ремонтник лишил пожилых пенсионеров с инвалидностью по зрению квартиры в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Мужчина пообещал просто сделать ремонт за свой счет, но впоследствии обманом переоформил недвижимость на себя.

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