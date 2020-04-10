Москвичи в самоизоляции затравили соседку за игру на пианино

Жители дома на Новоясеневском проспекте в Москве затравили жительницу одной из квартир за то, что ее дочь слишком часто, по их мнению, играет на пианино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам женщины, соседей, находящихся, как и она, в режиме самоизоляции, раздражает музыка. Из-за этого они якобы развязали войну: сначала вызвали комиссию, которая не нашла в действиях соседки и ее дочери нарушений, затем пожаловались в органы опеки — заявили, что девочку избивают и морят голодом.

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Впоследствии в подъезде появились объявления, адресованные женщине и ее дочери, с просьбой ограничить время занятий музыкой. Затем соседи якобы опубликовали телефон семьи на сайте интимных услуг. Сами соседи отрицают факт борьбы с москвичкой. Они отмечают, что в настоящее время вынуждены оставаться дома и им тяжело слушать музыку по 12 часов подряд.

Ранее в апреле россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции. По мнению психологов, спокойно вынести ограничения в период распространения коронавируса гражданам помогут новые хобби, сокращенное время пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.

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