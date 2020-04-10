Волочкова посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции.

Артистка заявила, что из-за вынужденного нахождения дома ее рацион не особо поменялся: она ест салатные листья и вареные яйца. В другой вариант меню входят острый овощной суп и немного вареной курицы без соли.

«Я и в ресторанах всегда заказываю зеленый салатик и легкую еду. Например, сашими или тартар из рыбки.😊 Так что, сидя дома, особо не наедайтесь🙏 Чтобы не набрать вес без движения🐣», — написала танцовщица.

Летом Волочкова посоветовала российским звездам «привести телеса в порядок». Она предположила, что знаменитости, критикующие ее откровенные снимки, просто завидуют ее фигуре. «Для меня шок в том, что многие звезды шоу-бизнеса — они уже все разделись, они голые, со страшными совершенно фигурами на обложках газет, журналов, везде в Instagram себя тычут, — а все равно этот вот ажиотаж вокруг Волочковой. И Волочкова на пляже в купальнике — это стриптиз. Извините, мое тело просто позволяет мне надеть на себя мини-купальник», — возмутилась балерина.

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