Россиянку с 20 кошками заставили прибраться в квартире

В Екатеринбурге городская администрация засудила местную жительницу, державшую в квартире 20 кошек. Об этом сообщается на сайте областного управления службы судебных приставов.

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Женщина замусорила жилое помещение, и заставить ее прибраться мирным путем не удавалось. Чиновники обратились в суд и выиграли его — россиянке пришлось навести порядок и сдать животных в приют. Помощь ей оказали брат и приставы. В квартире оставили две кошки.

В декабре 2019-го пермские судебные приставы выселили из трехкомнатной квартиры отца и сына, а также кота за нарушение санитарных правил и многотысячные долги по коммунальным платежам.

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