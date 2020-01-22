Московская пенсионерка закрылась с внуком в квартире и пригрозила самоубийством

mk.ru

В Москве приставы пришли изымать ребенка из семьи, в которой мать ограничили в правах. В ответ прабабушка четырехлетнего мальчика закрылась с ним в квартире и пригрозила самоубийством, сообщает «Московский комсомолец».

Издание опубликовало видео, записанное приставами из коридора. На кадрах мужчина в форме тянет за дверную ручку. У находящейся внутри пожилой женщины спрашивают, что она сделает, если они начнут ломать дверь. Та отвечает, что выбросится из окна вместе с ребенком.

По данным «МК», в прошлом году суд ограничил 25-летнюю мать в родительских правах, постановил взыскать с нее алименты и отдать ее сына органам опеки. Во время прихода приставов родительницы не было дома, но вскоре она вернулась. «Она находится вместе с приставами, но в переговорах не участвует», — пишет издание.

На место выехала полиция. Проводится проверка.

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