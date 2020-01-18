Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении. Об этом пишет проект «Подъем».

По словам Филиппа, он заметил семилетнего мальчика, держащегося за стяжку на доме, когда шел на работу. Филипп подошел к нему и начал подсказывать ребенку, как правильно спускаться. Мальчик самостоятельно добрался до второго этажа, но потом начал падать.

Филиппу не удалось поймать его полностью, но он смягчил удар. Он доставил мальчика в больницу, врачи не обнаружили у него серьезных травм. По дороге в медицинское учреждение ребенок сказал, что не хочет жить и хотел упасть.

Позднее сотрудники подразделения МВД по делам несовершеннолетних объяснили, что семья мальчика неблагополучная. Ранее по трубе уже спускались старший брат ребенка и сын его отчима. «Мать их бьет, отчим таскает за уши, что там еще происходит, увы, мы не в курсе», — рассказал Филипп.

Находившаяся в приемном покое больницы местная жительница подтвердила изданию жалобы мальчика на побои в семье. По ее словам, ребенок хотел гулять, а родители его не пускали .

Ранее стало известно о том, что житель Санкт-Петербурга таскал шестилетнюю дочь за волосы, обрил ей голову и попытался вырвать зубы. Девочка поступила в больницу с многочисленными травмами и ушибами.

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