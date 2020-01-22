Дом
 
Последние новости
Путин оценил свой план по поддержке россиян в триллион рублей
Малайзия отменила смертный приговор украинскому артисту из «Х-фактора»
Трамп ответил на критику Греты Тунберг
Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире
Дельцы нелегально поднимут с «Титаника» бесценный артефакт и отдадут в казино
Российский мегапроект закончат раньше срока
Все части Half-Life стали бесплатными
Таксист умер у столичного аэропорта после 28 часов за рулем и девяти энергетиков
Хафтар обстрелял ливийскую столицу российскими ракетами
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Новости партнеров

Жильцы завалили съемный дом мусором и сбежали

Перейти в «Мою Ленту»

Съемщики, которые два года арендовали дом в Бридженде (Уэльс, Великобритания), сбежали оттуда и оставили жилье разгромленным, завалив его мусором. Об этом сообщает издание Mirror.

Семья покинула дом до окончания договора аренды, не предупредив владельца. Когда хозяин коттеджа Дэниел приехал с проверкой, то обнаружил, что внутри все разрушено. «Они превратили его в мусорную кучу», — пожаловался мужчина. По всему дому валялись вещи прежних жильцов, что затрудняло передвижение. На полу кухни лежали пластиковые пакеты, смятые коробки и пустые пищевые контейнеры. Мусор и остатки гниющей еды, от которых распространялся отвратительный запах, были свалены в раковину и морозилку. Квартиранты ободрали обои во всем доме, кое-где на стенах остались дыры. Ковер некогда кремового цвета был покрыт грязью и черными пятнами.

Для Дэниела самым неприятным было видеть, как пропали впустую труды его отца, который вложил в этот дом много сил: «Он обустраивал дом пять лет и довел его до совершенства. Недавно он скончался, и хорошо, что он не увидел этот ужас». Несмотря на все сложности, Дэниэл не собирается опускать руки. В его планах навести в своем доме порядок и на этот раз быть осторожнее с выбором квартиросъемщиков. Однако мужчина считает, что ремонтные работы обойдутся ему в тысячи долларов. Также семья задолжала тысячу фунтов стерлингов (81 тысяча рублей) за газ и электричество.

Ранее сообщалось, что квартиру уборщицы из Челябинска нашли в запущенном состоянии. Долгое время женщина отказывалась прибраться в жилом помещении. По многочисленным просьбам соседей, ситуацию под свой контроль взяла Федеральная служба судебных приставов города. Из-за скверного характера хозяйки квартиры приставам пришлось освобождать помещение от мусора в принудительном порядке. В общей сложности из квартиры вывезли четыре самосвала отходов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Landlord almost in tears after nightmare tenants trash 'immaculate' home
Приставы прибрались в квартире россиянки
Отца с сыном и котом выселили из квартиры в российском городе за грязь
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Другие материалы рубрики
Дом00:0219 января

Эстонский стыд

Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
17:47Сегодня

В США достроили последний проект Захи Хадид

14:45Сегодня

Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому

13:39Сегодня

В России супруги сделали ремонт и умерли

Дом00:0915 января

За чужой стеной

Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
11:26Сегодня

Российского пенсионера переселили жить в автовагон

08:10Сегодня

Митрополит РПЦ опроверг наличие недвижимости в Испании

06:33Сегодня

Налоговая признала бессилие в вопросе взыскания долгов с Петросяна и Степаненко

Дом00:0310 января

Торговцы прошлым

Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
04:10Сегодня

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

22:1221 января

Влюбленные пары поборются за ночь в самом романтичном месте в мире

19:4221 января

Виталию Мутко нашли новую работу

Россия
Таксист умер у столичного аэропорта после 28 часов за рулем и девяти энергетиков
«Я больше не могу терпеть эту боль. Мы же люди»
Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
Путин оценил свой план по поддержке россиян в триллион рублей
Пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком в хостеле
Люди прыгали по кипятку, но спаслись не все. Среди погибших в Перми есть ребенок
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»
Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
Суд поставил точку в деле очистившего двор школы от сухостоя российского сироты
Все материалы
Мир
Хафтар обстрелял ливийскую столицу российскими ракетами
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Полиция Британии включила Greenpeace и Peta в список потенциальных угроз
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Макрон раскрыл в себе талант фотографа и попал на видео
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Россия получит подворье в Иерусалиме в обмен на осужденную за гашиш израильтянку
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко заявил о реванше антимайдана на Украине
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Соратники Зеленского поссорились перед церемонией прощания с погибшими в Иране
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Молдавия платила депутатскую зарплату объявленному в розыск мужу Жасмин
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Внук Назарбаева заявил о попытках его убить
Все материалы
Экономика
Российский мегапроект закончат раньше срока
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Украина потребовала денег в Давосе
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Подсчитаны расходы на маткапитал в России
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин нашел в мусорном контейнере человеческие останки
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
На офицера ФСИН завели дело за покрывательство особо опасного преступника
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
На принятии присяги нового генпрокурора России заметили конфуз
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Приговоренный к смерти вор в законе Отари Краснодарский пустился в бега
Все материалы
Наука и техника
Украина защитится «Берегиней»
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Раскрыта дата выхода дешевого iPhone
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
Раскрыта опасность популярных солнцезащитных кремов
«Время паниковать»
 
Обнаружена новая угроза климату Земли
Все материалы
Спорт
Серроне отстранили от боев на полгода после нокаута от Макгрегора
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Следующий соперник Емельяненко обратился к арестованному бойцу
Битая десятка
Реванш «Ливерпуля» и массовый провал лидеров чемпионата — главные события тура АПЛ
Отправленный в аренду Кокорин продолжил тренироваться с «Зенитом»
Волчья тропа для Клоппа
На чем можно заработать в 24-м туре АПЛ
Игроки «Тоттенхэма» разочаровались в Моуринью
Все материалы
Культура
Барабанщик Aerosmith подал в суд на группу
«Вся расцветает и дышит присущими ей ароматами»
Как гений русского авангарда навсегда изменил мировую фотографию
Умерла звезда «Монти Пайтона»
«Хотели бы отправиться всей съемочной группой в 1929-й»
Коммунисты, техно и секс-клубы: как выглядел Берлин до нацистов по версии Тома Тыквера
Назван самый популярный оригинальный сериал на Netflix
«До нас шоу-бизнеса в России не было»
Кто и как создал на обломках СССР музыкальную индустрию и сделал ее интересной Западу
Россияне останутся без голливудских фильмов на майских праздниках
Все материалы
Интернет и СМИ
Больной раком российский ведущий рассказал о состоянии здоровья
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Уточнен диагноз госпитализированной Маргариты Симоньян
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Адвокат российского комика прокомментировал интерес полиции к его стендапу
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Все материалы
Ценности
Лошадь выскочила на подиум во время показа
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Россиянин продаст подарок Путина за 22 миллиона рублей
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Откровенный наряд сестры Кардашьян высмеяли в сети
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Мужчина примерил утягивающее белье и поделился ощущениями
Все материалы
Путешествия
В Санкт-Петербурге у авиапассажира заподозрили смертельный китайский вирус
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Путин задумался о строительстве Великой Русской стены
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Артиста Black Star напоили снотворным в поезде на Украину
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем
Все материалы
Из жизни
Дельцы нелегально поднимут с «Титаника» бесценный артефакт и отдадут в казино
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Кобру стошнило живой жабой после встречи с полицейскими
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Культурист стал застревать между машин из-за широких плеч
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Меган Маркл сочла отречение от титула лучшим событием в жизни принца Гарри
Все материалы
Стали известны все цены Kia Seltos для России
Забытые «Москвичи»
Внедорожники, спорткары и другие малоизвестные модели АЗЛК
Mercedes-Benz впервые рассказал об улучшенном E-Class
Дакар-2020 через объективы лучших раллийных фотографов
Главный внедорожный марафон планеты в самых ярких снимках
Составлен рейтинг любимых пикапов россиян
История Волги ГАЗ-3111
Двадцать лет назад начали выпускать российский бизнес-седан, который так и не «взлетел»
Появились новые подробности о дизайне «Русского Prado» от УАЗа
Все материалы
Дом
В США достроили последний проект Захи Хадид
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Жильцы завалили съемный дом мусором и сбежали
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
В России супруги сделали ремонт и умерли
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы