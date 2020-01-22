Жильцы завалили съемный дом мусором и сбежали

Съемщики, которые два года арендовали дом в Бридженде (Уэльс, Великобритания), сбежали оттуда и оставили жилье разгромленным, завалив его мусором. Об этом сообщает издание Mirror.

Семья покинула дом до окончания договора аренды, не предупредив владельца. Когда хозяин коттеджа Дэниел приехал с проверкой, то обнаружил, что внутри все разрушено. «Они превратили его в мусорную кучу», — пожаловался мужчина. По всему дому валялись вещи прежних жильцов, что затрудняло передвижение. На полу кухни лежали пластиковые пакеты, смятые коробки и пустые пищевые контейнеры. Мусор и остатки гниющей еды, от которых распространялся отвратительный запах, были свалены в раковину и морозилку. Квартиранты ободрали обои во всем доме, кое-где на стенах остались дыры. Ковер некогда кремового цвета был покрыт грязью и черными пятнами.

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Для Дэниела самым неприятным было видеть, как пропали впустую труды его отца, который вложил в этот дом много сил: «Он обустраивал дом пять лет и довел его до совершенства. Недавно он скончался, и хорошо, что он не увидел этот ужас». Несмотря на все сложности, Дэниэл не собирается опускать руки. В его планах навести в своем доме порядок и на этот раз быть осторожнее с выбором квартиросъемщиков. Однако мужчина считает, что ремонтные работы обойдутся ему в тысячи долларов. Также семья задолжала тысячу фунтов стерлингов (81 тысяча рублей) за газ и электричество.

Ранее сообщалось, что квартиру уборщицы из Челябинска нашли в запущенном состоянии. Долгое время женщина отказывалась прибраться в жилом помещении. По многочисленным просьбам соседей, ситуацию под свой контроль взяла Федеральная служба судебных приставов города. Из-за скверного характера хозяйки квартиры приставам пришлось освобождать помещение от мусора в принудительном порядке. В общей сложности из квартиры вывезли четыре самосвала отходов.

Фото: Daniel Needes 1 /3

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