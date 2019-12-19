Омские приставы прибрались в квартире россиянки и помогли ей вынести восемь тысяч литров мусора. Женщина по состоянию здоровья не могла сама сделать уборку, к чему ее принудил суд из-за жалоб соседей. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

Всего приставы вынесли около 40 мешков мусора объемом в 200 литров каждый. Сделали они это для того, чтобы с женщины не взыскали сбор из-за неисполнения решения суда. Пенсионерка 1937 года рождения рассказала приставам, что уже давно пытается навести дома порядок, однако ей трудно передвигаться в силу возраста.

По словам одного из исполнителей, им удалось выполнить первостепенную задачу — защитить права взыскателя, а также помочь человеку в непростой сложившейся ситуации. Женщина поблагодарила приставов за помощь.

Ранее пермские приставы выселили из трехкомнатной квартиры отца, сына и кота за нарушение санитарных правил и многотысячные долги по коммунальным платежам.

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