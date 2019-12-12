Задолжавший за услуги ЖКХ россиянин развеселил приставов частушками

В Перми местный житель, задолжавший за жилищно-коммунальные услуги, чрезмерно радушно встретил явившихся взыскивать долг исполнителей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Россиянин имел долг за услуги ЖКХ в размере более 13 тысяч рублей. Уже на пороге приставы поняли, что должник находится в приподнятом настроении. Он с шутками и прибаутками пригласил их в квартиру, сразу отметив, что денег на погашение задолженности у него нет.

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Исполнители вынуждены были забрать у должника имущество — бытовую технику. Пока они оформляли изъятие, мужчина развеселил их частушками собственного сочинения. Кроме того, он воодушевленно распевал песни.

Завершив опись, приставы посоветовали россиянину погасить долг. Он сделал это на следующий день, явившись в УФССП уже в другом настроении и попросив прощения за фривольное поведение. Арест с имущества сняли, всю бытовую технику вернули владельцу.

Ранее, в ноябре, были названы способы списать долги за услуги ЖКХ. Это можно сделать, в частности, подав заявление о пропуске управляющей компанией срока исковой давности. Он равен трем годам. Если гражданин не платил в течение большего периода, и с него пытаются взыскать долги за все эти годы, то он вправе апеллировать к сроку. Суд взыщет долги максимум за последние три года.

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