Россиянку обвинили в экстремизме за частушки о судьях

Жительница Саратова 42-летняя Наталия Ковалева стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме после публикации в интернете частушек о судьях. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы управления СКР по Саратовской области.

По версии следствия, с 3 по 22 апреля 2018 года Ковалева разместила в интернете «высказывания, выражающие унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки социальной (профессиональной) группы "судейское сообщество"».

«Я пока не знаю, что делать. Дома были обыски, мама и сын в шоке. Изъяли всю аппаратуру и не отдают сыну», — рассказала Ковалева.

По ее словам, в 2013 году она стала жертвой мошенников: по их просьбе перевела 400 тысяч рублей в один из российских банков, а потом в течение нескольких лет безуспешно пыталась вернуть деньги через суд.

«Банк, обезличив мои денежные средства, благополучно их присвоил. Вернее, его служащие, знающие контрольный код, написанный на платежных документах», — заявила Ковалева.

Она предположила, что «судьи помогают скрывать возбужденные уголовные дела по мошенничеству в банках и нарушению банковского, и антитеррористического национального, и международного законодательства по обезличиванию денежных средств».

«Частушки — это мое обращение к компетентным органам, сообщение о коррупции, беззаконии и преступлениях судей», — сказала Ковалева.

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