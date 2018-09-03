Россиянина осудили за песню «Я русский»

Тюменский районный суд признал местного жителя по фамилии Кузнецов виновным по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства») за то, что он разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозапись — «Gapon (Таможенный Контроль) — Я русский». Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Кузнецов приговорен к одному году и шести месяцам условно с испытательным сроком один год.

«Аудиозапись содержала косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам»,— пояснили в суде. Осужденный свою вину признал полностью, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

28 августа сообщалось, что сотрудник центра «Э» МВД по Алтайскому краю Вадим Стрелков, работающий над делом преследуемой за мемы Марии Мотузной, рассказал, что за час просмотрел более десяти тысяч картинок на ее странице во «ВКонтакте».

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