Публиковавшую частушки о судьях россиянку передумали судить за экстремизм

Управление Следственного комитета по Саратовской области прекратило уголовное дело об экстремизме против местной жительницы Натальи Ковалевой, которая сочинила и выложила на YouTube несколько злобных частушек и песен о судьях. Об этом в своем Telegram-канале написал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

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В постановлении о прекращении дела сказано, что действия СК связаны с рекомендацией Верховного суда внимательнее относиться к вопросу оценки степени опасности деяния человека.

«Органами предварительного следствия не получено достаточных данных, указывающих на то, что Ковалева Н.П. при создании и размещении вышеуказанных видеоматериалов действовала с целью нарушения основ конституционного строя и возбуждения ненависти или вражды либо унижения достоинства человека или группы», — говорится в документе.

При этом на женщину по-прежнему заведены дела о клевете в отношении судьи (часть 1 статьи 298.1 УК) и о неуважении к суду (часть 2 статьи 297).

Ковалеву обвиняли в возбуждении ненависти к социальной группе «судейское сообщество» (часть 1 статьи 282 УК) за публикацию в апреле 2018 года нескольких роликов про судейский беспредел. По словам женщины, в 2013 году она перевела на банковский счет мошенников 400 тысяч рублей и потом долго пыталась вернуть деньги через суд, но он встал на сторону банка. В своих частушках Ковалева обвинила судью Фрунзенского суда Саратова Ирину Шустову в коррупции и нарушении законодательства.

Ранее было прекращено дело против жителя Красноярска Андрея Безбородова, которого обвиняли в экстремизме за публикацию мемов с президентом и патриархом во «ВКонтакте». С него сняли обвинения после постановления сентябрьского пленума Верховного суда.

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