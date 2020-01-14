Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора

В Челябинске сотрудникам управляющей компании пришлось очищать двухкомнатную квартиру от хлама и нечистот. В общей сложности из жилого помещения, где проживает работающая в магазине уборщица, вывезли четыре самосвала отходов. Об этом сообщается на сайте местного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

На квартиру пожаловались соседи, после чего ее владелицу неоднократно штрафовали за бездействие — женщина под разными предлогами отказывалась прибраться в жилом помещении. Приставам пришлось освобождать квартиру от мусора в принудительном порядке.

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Сотрудники компании, очищавшие жилье, были вынуждены работать в противогазах: настолько чудовищным им показался запах в квартире. Среди хлама нашли множество насекомых, а также останки домашних животных и четырех живых кошек — их на время уборки взяла к себе соседка, чтобы затем передать зоозащитникам.

Спустя несколько дней после уборки собственница квартиры пришла в местное отделение УФССП и выразила недовольство проведенной работой — несмотря на то, что ей оставили пригодную для использования мебель и технику. Приставы не исключают, что в скором времени женщина вновь начнет приносить в квартиру отходы.

Жильцами «мусорных» квартир в большинстве случаев оказываются люди с нарушениями психики. Патологическим накопительством (хординг, или синдром Плюшкина) страдают, как правило, люди пожилого возраста.

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